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عون: نعمل للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان

12:47 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
عون: نعمل للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان

الرئيس الحكومة اللبناني ميشال عون

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بلاده حالياً هي موضع معالجة للحد من تداعياتها.

وقال عون خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط جون لوريمر، إن "صندوق النقد الدولي سوف يقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة".

وأكد الرئيس عون أن " الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموما،ً وفي سورية خصوصاً، أثرت سلباً على الأوضاع في لبنان، وسوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني".

وشكر عون " الحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، سواء في بناء الأبراج أو التجهيز والتدريب ومشاركة ضباط في دورات ببريطانيا، أو استحداث نظام جديد للمراقبة المرئية بواسطة الكاميرات وإنشاء غرف تحقيق نموذجية".

وأما لوريمر، فقد أكد استمرار بلاده في دعم لبنان، وخصوصاً الجيش اللبناني والقوى ال

ميشال عون بيروت الأزمة الاقتصادية الشرق الأوسط

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