الهند تستدعي السفير التركي للاحتجاج على تصريحات أردوغان بشأن كشمير

القاهرة- (وكالات):

استدعت الهند السفير التركي اليوم الاثنين، لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير، وحذرت من تبعات ذلك على العلاقات الثنائية، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها أبلغت السفير التركي شاكر أوزكان تورونلار، بأن تصريحات أردوغان افتقرت لفهم تاريخ النزاع في كشمير.

وقال المتحدث باسم الوزارة رافيش كومار، إن "الموقف الأخير ضرب مثالا آخر على نمط التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تعتبر الهند ذلك أمرا غير مقبول البتة"، مضيفا أن الهند قدمت احتجاجا رسميا دبلوماسيا قويا لتركيا.

وكان أردوغان، قال خلال زيارة لباكستان الأسبوع الماضي، إن وضع الشطر الهندي من كشمير آخذ في التدهور بسبب التغييرات الجذرية التي طبقتها نيودلهي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة وإن تركيا تتضامن مع شعب كشمير.

وألغت الهند الحكم الذاتي لكشمير في أغسطس، وأخضعتها للحكم الاتحادي، وتقول إن ذلك يهدف إلى دمج المنطقة بالكامل في الهند والقضاء على تمرد مستمر منذ 30 عاما هناك. ودانت باكستان، التي تسيطر على شطر من كشمير، الخطوة. كما دعت دول مسلمة مثل تركيا وماليزيا الهند لإعادة النظر في تلك الإجراءات.