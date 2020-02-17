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جوتيريش يدعو الحكومات لاتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للاحتباس الحراري العالمي

02:04 ص الإثنين 17 فبراير 2020
جوتيريش يدعو الحكومات لاتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للاحتباس الحراري العالمي

أنطونيو جوتيريش

إسلام آباد - (أ ش أ):

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومات إلى اتخاذ تدابير حاسمة وإجراء تغييرات جذرية للتصدي للاحتباس الحراري العالمي، موجها في الوقت ذاته انتقادات حادة لمؤتمر مدريد للمناخ.

وقال جوتيريش - خلال كلمته في إسلام آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأحد- إن: "كوكبنا يحترق وقادة كثر يستمرون في المماطلة، موضحا أن الحل الوحيد هو تحرك حاسم في ملف المناخ؛ لأن المقاربات التدريجية لم تعد تكفي".

وأضاف: "يجب على الحكومات أن تحقق تغيرا جذريا يحتاج إليه عالمنا الذي تطالب به الشعوب، خلال القمة المناخية المقبلة التي ستعقد في جلاسكو العام الجاري".

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة - في وقت سابق اليوم - بالخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية للتعامل مع تغيير المناخ، مهنئا إياها على نجاح حملة زرع 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة الاحتباس الحراري
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