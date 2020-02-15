جيش الاحتلال: انطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو إسرائيل
08:43 م السبت 15 فبراير 2020
وكالات:
أعلن المتحدث الإقليمي، باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، انطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو مستوطنة إشكول الإسرائيلية.
وقال ادرعي، على تويتر، اليوم السبت "متابعة لتفعيل الإنذار في غلاف غزة فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو إسرائيل".
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