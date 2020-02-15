السفير الأمريكي يزور قلعة قايتباي ومنطقة كوم الشقافة بالإسكندرية

الإسكندرية - أ ش أ

زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر جوناثان كوهين، اليوم السبت، قلعة قايتباي الأثرية، حيث أشاد بموقعها المتميز وروعة إطلالتها علي ساحل البحر المتوسط.

وقال مدير عام القلعة أسامة الصياد إن الزيارة استغرقت نحو ساعة ونصف شملت كافة معالم الأثر وجنباته التاريخية.

ورافق السفير - خلال الزيارة - مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية محمد متولي، واستمع السفير إلى شرح واف عن القلعة وتاريخيها وأهم معالمها.

وتفقد السفير الأمريكي موضع فنار الإسكندرية القديم والسراديب الساحلية والممرات والمسجد والأسوار وكافة جنبات القلعة، معربا عن إعجابه بالأثر الذي يعد من أقدم معالم الآثار الإسلامية.

كما زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية منطقة آثار كوم الشقافة الأثرية بالإسكندرية، حيث تفقد منطقة مقابر كوم الشقافة التي تعد من أهم المعالم بالإسكندرية.

كان وزير السياحة والآثار خالد العناني والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة سابقا توماس جولد برجر قد أعلنا في مارس 2019 عن الانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية؛ في إطار سعي وزارة الآثار لتطوير وترميم كل المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وتعد مقابر كوم الشقافة موقعا أثريا فريدا فهي تعد مثالا حيا على امتزاج الفن المصري بالفرعوني.

وتقع منطقة كوم الشقافة جنوب حي مينا البصل، وتعتبر من أهم مقابر الإسكندرية، وسميت المنطقة بهذا الاسم بسبب كثرة البقايا الفخارية والكسرات التي كانت تتراكم في هذا المكان.