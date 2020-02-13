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بومبيو: مفاوضات سد النهضة يجب أن تضمن للأطراف الثلاثة احتياجاتهم من المياه

09:11 م الخميس 13 فبراير 2020
بومبيو: مفاوضات سد النهضة يجب أن تضمن للأطراف الثلاثة احتياجاتهم من المياه

مايك بومبيو

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إنه شجع كل من مصر والسودان وإثيوبيا على إحداث تقدم في محادثات سد النهضة الجارية في واشنطن.

وأضاف في حديث للصحفيين خلال رحلته إلى مدينة ميونخ الألمانية’، أن المحادثات جارية بين الأطراف الثلاثة، مشددا على ضرورة حصول كل طرف على احتياجاته من مياه نهر النيل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، قال إن المفاوضات حول سد النهضة تتواصل اليوم الخميس ولليوم الثاني بالعاصمة الأمريكية، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى.

وكتب حافظ في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر: "تتواصل مفاوضات واشنطن بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. بدء أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات التي تستضيفها الإدارة الأمريكية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان بحضور البنك الدولي".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول

الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

مايك بومبيو الخارجية الأمريكية إثيوبيا السودان

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