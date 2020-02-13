أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

الصحة العالمية تطالب الصين بـ" مزيد من الوضوح" حول إصابات كورونا

04:34 م الخميس 13 فبراير 2020
الصحة العالمية تطالب الصين بـ" مزيد من الوضوح" حول إصابات كورونا

فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

طالبت منظمة الصحة العالمية الصين بأن تكون أكثر وضوحًا، بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

وقال مسؤولون من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، الخميس، إن القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس "تعريفًا أوسع" لحالة العدوى، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.

وصرّح المتحدث باسم المنظمة طارق جسارفيتش لرويترز بأن "تعريف عبارة حالة جديدة يوسع بحسب فهمنا الحالي نطاق المسألة بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية، بل أيضاً الحالات المشخصة إكلينيكيا استناداً إلى الأعراض والتعرض".

وأضاف أن المنظمة تسعى "لوضوح أكبر" من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين ارتفاع عدد الوفيات إلى 1367 في الصين، إلى جانب 3 وفيات في الفلبين وهونج كونج واليابان، مع إصابة أكثر من 60 ألفًا في الصين القارية و28 دولة أخرى.

فيروس كورونا الصين منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

تعديلات حكومية في بريطانيا بعد بريكست
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب منذ 10 سنوات