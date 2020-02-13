الصحة العالمية تطالب الصين بـ" مزيد من الوضوح" حول إصابات كورونا

القاهرة- وكالات:

طالبت منظمة الصحة العالمية الصين بأن تكون أكثر وضوحًا، بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

وقال مسؤولون من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، الخميس، إن القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس "تعريفًا أوسع" لحالة العدوى، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.

وصرّح المتحدث باسم المنظمة طارق جسارفيتش لرويترز بأن "تعريف عبارة حالة جديدة يوسع بحسب فهمنا الحالي نطاق المسألة بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية، بل أيضاً الحالات المشخصة إكلينيكيا استناداً إلى الأعراض والتعرض".

وأضاف أن المنظمة تسعى "لوضوح أكبر" من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين ارتفاع عدد الوفيات إلى 1367 في الصين، إلى جانب 3 وفيات في الفلبين وهونج كونج واليابان، مع إصابة أكثر من 60 ألفًا في الصين القارية و28 دولة أخرى.