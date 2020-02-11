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موسكو وأنقرة يبحثان الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب

11:40 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
موسكو وأنقرة يبحثان الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وفدًا روسيًا ناقش مع الجانب التركي، في الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري، في أنقرة تطور الوضع في سوريا وخاصة الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن المباحثات ركزت على تطور الوضع في سوريا بشكل عام، وفي منطقة خفض التصعيد في إدلب على وجه الخصوص.

وأضاف البيان أن الوفد الروسي تضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية ، بينما مثل الجانب التركي كل من نائب وزير الخارجية سيدات أونال والمستشار الرئاسي للشؤون السياسية إبراهيم كالين.

ولم يكشف بيان الخارجية الروسية نتائج هذه المباحثات، وذلك في ظل إشارات وسائل إعلام روسية إلى فشلها.

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وزارة الخارجية الروسية موسكو أنقرة إدلب

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