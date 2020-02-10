أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية

11:54 م الإثنين 10 فبراير 2020
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية

شرطة ولاية أركنساس

واشنطن - (أ ش أ):

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع اليوم الاثنين في أحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية.

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن اثنين من المصابين بإطلاق النار من الشرطة، تدخلا بعدما فتح رجل النار من بندقيته في أحد متاجر وولمارت بمدينة فورست، موضحة أن الشرطة لم تفصح عن تفاصيل الحادث.

يذكر أنه في أغسطس الماضي حصدت عمليتا إطلاق نار في الولايات المتحدة 29 قتيلًا، إذ لقي 20 شخصًا مصرعهم في مدينة إل باسو بولاية تكساس في حين قتل تسعة آخرون في مدينة دايتون بولاية أوهايو.

هذا المحتوى من

شرطة ولاية أركنساس واشنطن أمريكا إطلاق النار

الخبر التالى:

عريقات: مشروع القرار لمجلس الأمن يتضمن إدانة خطة السلام الأمريكية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان