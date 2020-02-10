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المحكمة العليا في بنجلاديش تعلن تجريم المقامرة

04:10 م الإثنين 10 فبراير 2020
المحكمة العليا في بنجلاديش تعلن تجريم المقامرة

المحكمة العليا في بنجلاديش

دكا - (د ب أ):

أعلن مسؤولون في بنجلادش، اليوم الاثنين، ان المحكمة العليا في الدولة ذات الأغلبية المسلمة أعلنت أن المقامرة هي ممارسة غير قانونية، وطلبت من السلطات اتخاذ تدابير على مستوى البلاد لوقف هذه الممارسة.

وأصدرت هيئة من قاضيين في المحكمة العليا الحكم بعد التماس قدمه محاميان من المحكمة الدستورية في عام 2016 مطالبين بحظر كامل للمقامرة في جميع أنحاء بنجلاديش. وهذا يتماشى مع حكم دستوري ينص على أن "تعتمد الدولة تدابير لمنع الدعارة والقمار".

وقال المحامي رضوان أحمد رنجيب إن المحكمة طلبت أيضا من الحكومة تشديد عقوبة المقامرة وتعديل قانون مكافحة المراهنة الذي يعود لحقبة الاستعمار البريطاني.

ووجهت المحكمة السلطات التنفيذية بمصادرة المعدات المستخدمة حاليا لممارسة المقامرة في الأندية، حيث يُسمح بممارسة المقامرة بشكل محدود بتصريح من السلطات المحلية.

ويأتي الحكم بعد نحو خمسة شهور من إغلاق السلطات التنفيذية للعديد من ملاهي القمار، التي كانت تدار بشكل غير قانوني في منشآت خمسة أندية لكرة القدم في دكا.

بنجلاديش المحكمة العليا دكا
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