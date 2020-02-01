بومبيو يحذر من مغبة حصول النظام الإيراني على سلاح نووي

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حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، من مغبة حصول النظام الإيراني على سلاح نووي.

وذكّر "بومبيو"، أن سلوك النظام الإيراني خطير من غير سلاح نووي وطرح تساءل كيف ستكون الأمور لو حصلت طهران على سلاح نووي في ظل هذا السلوك.

وكتب بومبيو على "تويتر": "فرضنا عقوبات على منظمة الطاقة الذرية في إيران ورئيسها على أكبر صالحي"، مضيفاً أن هذه المنظمة "هي اللاعب الرئيسي في التصعيد النووي والابتزاز الذي يقوده النظام (الإيراني) عبر البرنامج النووي".

وتابع: "سلوك إيران خطير بالفعل - تخيلوا مدى سوء الوضع لو حصل النظام الإيراني على سلاح نووي!".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في مايو 2018 خروج بلاده من الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015 بين إيران ومجموعة الـ5+1، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.