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موسكو تسجل 77 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

12:43 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
موسكو تسجل 77 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

فيروس كورونا في روسيا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9203 أشخاص.. حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 625 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 472 ألف شخص.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا في روسيا فيروس كورونا موسكو

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