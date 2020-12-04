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تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة و187 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

12:42 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة و187 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (د ب ا):

سجلت تركيا 32 ألف و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية ، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الصحة الخميس.

وبحسب البيانات، التي أوردتها وكالة الأناضول للأنباء التركية، رفعت حالات الجديدة العدد الإجمالي للمصابين إلى 520 ألف و167.

وأشارت البيانات إلى تعافى ما يصل إلى 4190 مريضا خلال اليوم الماضي ، ليرتفع العدد إلى 418331 ، بينما ارتفع عدد الوفيات 14 ألف و316، مع تسجيل 187 حالة وفاة جديدة.

واوضحت البيانات أنه تم إجراء أكثر من 187 ألف و518 اختبار للكشف عن مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، مما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 14ر19 مليون.

ويبلغ عدد المرضى في حالة حرجة الآن 5 آلاف و611.

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