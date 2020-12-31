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البرلمان البريطاني يصوت لصالح مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

02:16 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
البرلمان البريطاني يصوت لصالح مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البرلمان البريطاني

لندن - (د ب أ):
وافق البرلمان البريطاني يوم الأربعاء، على الاتفاق التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مما يعني أن الخطوات جارية الآن ليصبح قانونا رسميا في بريطانيا.

ووافق أعضاء مجلس اللوردات، غير المنتخب، على مسودة الاتفاق التجاري بعد مناقشته لمدة ثماني ساعات تقريبا.

وبعد أن حصل على قراءة ثالثة بغير معارضة، سيحصل مشروع القانون الآن على المباركة الملكية من الملكة اليزابيث الثانية التي ستحوله رسميا إلى قانون .

البرلمان البريطاني مشروع قانون بريطانيا الاتحاد الأوروبي

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