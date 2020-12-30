روسيا: إنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V"
موسكو - أ ش أ
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف عن إنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا داخل روسيا.
وقال مانتوروف، في مقابلة مع قناة "روسيا - 24" التلفزيونية الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيتم إدخال أكثر من مليون جرعة في التداول المدني، مما سيسمح لنا بضمان إمداد مناسب لمناطق البلاد بهذا اللقاح.
وتابع وزير الصناعة والتجارة الروسي "منذ بداية الإنتاج حتى يومنا الحاضر، أنتجنا أكثر قليلاً مما خططنا له في البداية، وحدث هذا بسبب إيجاد التقنيات، التي تسمح لنا بالتوسع في الإنتاج".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
135233
عدد المصابين
-
111040
عدد المتعافين
-
7520
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
81195758
عدد المصابين
-
57347933
عدد المتعافين
-
1773236
عدد الوفيات
إعلان