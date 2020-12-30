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روسيا: إنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V"

04:59 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
روسيا: إنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V"

فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف عن إنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا داخل روسيا.

وقال مانتوروف، في مقابلة مع قناة "روسيا - 24" التلفزيونية الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيتم إدخال أكثر من مليون جرعة في التداول المدني، مما سيسمح لنا بضمان إمداد مناسب لمناطق البلاد بهذا اللقاح.

وتابع وزير الصناعة والتجارة الروسي "منذ بداية الإنتاج حتى يومنا الحاضر، أنتجنا أكثر قليلاً مما خططنا له في البداية، وحدث هذا بسبب إيجاد التقنيات، التي تسمح لنا بالتوسع في الإنتاج".

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فيروس كورونا لقاح سبوتنيك روسيا

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