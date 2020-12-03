أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

واشنطن تقيد إصدار تأشيرات السفر لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني

11:02 م الخميس 03 ديسمبر 2020
واشنطن تقيد إصدار تأشيرات السفر لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ.ش.أ)

قررت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على إصدار تأشيرات السفر إلى أراضيها من جانب أعضاء الحزب الشيوعي الصيني.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن هذا الإجراء الذي اتخذ قبل أقل من شهرين من مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطة هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي زادت من حدة التوتر بين واشنطن وبكين.

وأشار المتحدث في تصريح له اليوم إلى أن هذا يصب في إطار مساعي الحكومة الأمريكية لحماية البلاد مما وصفه ب" النفوذ الخبيث " للحزب الشيوعي الصيني، لافتا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها صلاحية تقييد التأشيرات لأشخاص تعتبرهم معادين للقيم الأمريكية.

وأوضح أن الحزب الصيني يقوم بإرسال عملاء إلى الولايات المتحدة بهدف المراقبة والتهديد وإعداد تقارير بشأن مواطنين صينيين وجماعات صينية أمريكية خلال أنشطة مفتوحة ومحمية بالقانون الأمريكي.

وأضاف أنه على مدار عقود تسمح الولايات المتحدة لممثلي الحزب بالتعامل مع المؤسسات والمصالح الأمريكية بينما لا يسمح بذلك للمواطنين الأمريكيين في الصين.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة مايك بومبيو انتهجت سلسلة من التدابير العدائية ضد الحكومة الصينية وردت الصين بتدابير مماثلة مع تنامي حالة التوتر بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الأمريكية الحزب الشيوعي الصيني دونالد ترامب

الخبر التالى:

الأردن يؤكد ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات المقوضة لفرص تحقيق السلام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 117156

    عدد المصابين

  • 103082

    عدد المتعافين

  • 6713

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 65436218

    عدد المصابين

  • 45308476

    عدد المتعافين

  • 1509823

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا