البحرين تصنف منتجات المستوطنات "صنع في إسرائيل"
تل أبيب - (د ب أ):
بعد إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لا تريد مملكة البحرين أن تفرق بين منتجات قادمة من إسرائيل أو من مستوطنات إسرائيلية أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في إعلان أصدره وزير التجارة البحريني زايد الزياني خلال زيارة لإسرائيل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخميس.
وتحذو البحرين بذلك حذو الولايات المتحدة، التي رفعت الشهر الماضي شرط وضع ملصق على المنتجات القادمة من مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية. ويتم الآن السماح بمنتجات من إنتاج المستوطنات بأن تحمل ملصق "صنع في إسرائيل".
وأكدت محكمة العدل الأوروبية العام الماضي وجهة نظر المفوضية الأوروبية بشأن وضع ملصق إلزامي على الأغذية القادمة من مستوطنات الضفة الغربية ومناطق أخرى احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وتصنف الأمم المتحدة هذه المناطق على أنها محتلة، ويطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم المستقبلية.
ووفقا للقانون الدولي، لا يسمح للدول بأن تعيد توطين سكانها المدنيين في أراض محتلة. وترى إسرائيل أنها لا تنتهك القانون في سياستها الاستيطانية، ولا تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها أراض محتلة.
ووقعت إسرائيل اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين والإمارات في سبتمبر الماضي. وتتوقع الدولتان الخليجيتان تحقيق مزايا اقتصادية.
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