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بعد التطبيع.. تل أبيب تتولى صيانة طائرات شركة طيران بحرينية في إسرائيل

06:08 م الخميس 03 ديسمبر 2020
بعد التطبيع.. تل أبيب تتولى صيانة طائرات شركة طيران بحرينية في إسرائيل

شركة طيران الخليج البحرينية

وكالات:

قالت شركة إسرائيل للصناعات الجوية المملوكة لحكومة تل أبيب، اليوم الخميس، إنها ستتولى صيانة طائرات شركة طيران الخليج البحرينية التي تحط في إسرائيل.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن البحرين وإسرائيل أبرمت علاقات رسمية في سبتمبر، واتفقتا على السماح بأربع عشرة رحلة تجارية أسبوعيا بين المنامة ومطار بن جوريون قرب تل أبيب، لكن موعد البدء لم يُعلن بعد.

وقعت الشركتان اتفاق الصيانة أثناء زيارة قام بها وفد بحريني بقيادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وقالت إسرائيل للصناعات الجوية إنها سوف "تقدم حلولا فنية شاملة... تشمل خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده والصيانة اليومية والدعم في مواجهة أي مشاكل فنية".

وقال يوسف ميلاميد، المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة الإسرائيلية، إنه يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة بعد أن طبعت إسرائيل العلاقات مع البحرين والإمارات.

تقدم إسرائيل للصناعات الجوية خدمات صيانة الطائرات لنحو 75 بالمئة من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن جوريون.

تعمل الشركة أيضا في الأنظمة العسكرية الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة والأسلحة دقيقة التوجيه والأقمار الصناعية.

طيران الخليج البحرينية تل أبيب إسرائيل البحرين

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