المملكة المتحدة تسجل أعلى معدل زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة
لندن - (أ ش أ):
سجلت المملكة المتحدة 41 ألفا و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى معدل زيادة يومية في حالات الإصابة منذ بدء الجائحة.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، أن السلطات الصحية في المملكة سجلت 357 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.
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