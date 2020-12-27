أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدات الإنسانية المجانية للدول الأخرى

11:43 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدات الإنسانية المجانية للدول الأخرى

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده على استعداد دائم لتقديم المساعدة الضرورية مجاناً، وليس من أجل المنفعة السياسية.

وقال بوتين - خلال كلمة تهنئة بمناسبة عيد عمال الإنقاذ في روسيا اليوم الأحد - "إنكم تقومون بمهمة نبيلة بالغة الصعوبة، تعملون من خلالها على تنظيم المساعدة الإنسانية لسكان ناجورني كاراباخ".

وأضاف الرئيس الروسي "لقد أجرت وزارة الطوارئ الروسية خلال الثلاثين عاماً الماضية فقط أكثر من 500 عملية إنسانية خارج روسيا".. وتابع قائلا "أن العالم كله يعرف أن روسيا ستقدم المساعدة، وستوجه عمال الإنقاذ والخبراء إلى الأماكن الأكثر معاناة، وستنقل الغذاء والدواء والملابس، وستقدم المساعدة الطبية والنفسية الطارئة لليائسين.. وستفعل كل ذلك مجاناً وليس من أجل منفعة سياسية ما".

هذا المحتوى من

Asha
بوتين المساعدات الإنسانية عيد عمال الإنقاذ

الخبر التالى:

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في ماساتشوستس الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 131315

    عدد المصابين

  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 80635441

    عدد المصابين

  • 56839306

    عدد المتعافين

  • 1763844

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تنفي طرح سندات دولية في 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا