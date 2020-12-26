بايدن يحذر من "عواقب كارثية" حال عدم توقيع ترامب خطة التحفيز الاقتصادي

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من "عواقب وخيمة كارثية" في حال عدم توقيع الرئيس دونالد ترامب خطة التحفيز الاقتصادي، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال بايدن إنّ "عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة.. اليوم سيفقد حوالى 10 ملايين أمريكى إعانات التأمين ضد البطالة".

وتهدف الحزمة المالية، إلى تسريع عملية توزيع لقاح كورونا، وظعم مؤسسات الأعمال الصغيرة، وتوفير الرواتب، ودعم المؤسسات التعليمية، وتوفير الإنترنت للمواطنين، فضلًا عن دعم الحكومات المحلية، لتجنب تسريح العمالة في الخدمات الحيوية.

كما تشمل الحزمة توفير مبلغ إجمالي 4 مليارات دولار لصالح التحالف الدولي للقاحات.

وكان ترامب، حث الكونجرس على تعديل مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا، الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار، إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مما سيدفع تحفيزا للأمريكيين.

ووصف المشروع في رسالة فيديو نشرها عبر "تويتر" بأنه "وصمة عار"، مليء بالعناصر "المسرفة"، متابعًا، أنه يسمى مشروع قانون إغاثة كوفيد، لكن لا علاقة له تقريبا بكوفيد.

ويتضمن مشروع القانون البالغ 900 مليار دولار، معونة قيمتها 600 دولار لمرة واحدة لمعظم الأمريكيين، وطالب ترامب بتعديل الرقم ليصبح 2000 دولار.