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السفارة الأمريكية بالعراق تنفي إخلاء مبناها وتؤكد استمرارها بالعمل

08:24 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
السفارة الأمريكية بالعراق تنفي إخلاء مبناها وتؤكد استمرارها بالعمل

السفارة الأمريكية بالعراق

بغداد - (أ ش أ):

نفت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة عن إخلاء مبناها، مؤكدة استمرارها في العمل.

وذكرت السفارة الأمريكية ذلك عبر حسابها على تويتر، التي نقلتها وكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت الأحد الماضي، إصابة جندي عراقي وإلحاق أضرار بعدد من الشقق السكنية و14 سيارة نتيجة سقوط 8 صواريخ داخل المجمع السكني في المنطقة الخضراء ومحيطها، وكذلك أضرار طفيفة في مجمع السفارة الأمريكية.

في حين أعلنت قيام الأنظمة الدفاعية للسفارة بالرد على الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والتي تسببت في وقوع أضرار طفيفة بمجمع السفارة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

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