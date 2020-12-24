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إسبانيا: تسجيل 6733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

10:37 م الخميس 24 ديسمبر 2020
إسبانيا: تسجيل 6733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في إسبانيا

مدريد - (د ب أ):

سجلت إسبانيا 6733 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 6819 حالة تم الإبلاغ عنها أمس، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الصحة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بوفاة 634 شخصا بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 49824 منذ بداية الجائحة.

وتم تشخيص إصابة 85ر1 مليون شخص بفيروس كورونا منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في إسبانيا في يناير الماضي.

إسبانيا فيروس كورونا

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