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نائب المستشار النمساوي يدعو لاستقبال 100 أسرة من اللاجئين بمخيمات اليونان

10:49 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
نائب المستشار النمساوي يدعو لاستقبال 100 أسرة من اللاجئين بمخيمات اليونان

نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر

النمسا - (أ ش أ)

أكد نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر، أن الحكومة تكثف جهود الإغاثة للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية؛ خاصة مع حلول فصل الشتاء وموسم الأعياد ولكنها تكتفي بالمساعدة في الموقع وترفض استقبالهم في النمسا.

وقال كوجلر، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن حزب الخضر (الذي يمثله) يؤيد استقبال 100 أسرة على الأقل من مخيمات اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية المكتظة باللاجئين؛ خاصة بعد احتراق مخيم موريا الرئيسي، موضحًا أن الشريك في الائتلاف الحكومي حزب الشعب ينتهج سياسات متشددة ورافضة لقبول اللاجئين من المخيمات على الحدود التركية - اليونانية.

وأضاف أن هناك مزيد من الأصوات في النمسا التي تؤيد قبول اللاجئين.

يذكر أن رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، ورئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، طلبا من المستشار النمساوي سباستيان كورتس، العدول عن رفض قبول اللاجئين والموافقة على استقبال عدد منهم بمناسبة عيد الميلاد .

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