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وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق متأثرا بكورونا

03:45 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق متأثرا بكورونا

محمد مصطفى ميرو

وكالات:

توفي رئيس الوزراء السوري الأسبق الدكتور محمد مصطفى ميرو، الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي أمس وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم إلى 10,318 إصابة، وفق ما أفاد موقع "وورلد ميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء في دول العالم، والذي أشار كذلك إلى أن عدد الوفيات بلغ 621.

تجدر الإشارة، إلى أن محمد مصطفى ميرو من مواليد العام 1941، شغل منصب محافظ حلب سابقا، وتولى رئاسة الوزراء في سوريا لحكومتين متتاليتين استمرتا منذ مارس العام 2000 لغاية سبتمبر العام 2003.

محمد مصطفى ميرو سوريا

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