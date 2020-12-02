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‏ماكرون يدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية

08:27 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
‏ماكرون يدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية

ايمانويل ماكرون

وكالات

‏دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية للإصلاح.

وقال ماكرون في مؤتمر دولي لدعم لبنان، مساء اليوم الأربعاء، ‏إنه لا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لدعم لبنان والعمل لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء التي تأثرت بالانفجار.

‏وأكد أنه من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت ولا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لهذا الغرض.

يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا جديدًا من أجل "دعم الشعب اللبناني"، بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.

ودعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني للمشاركة بهذا المؤتمر.

وبعد كارثة انفجار المرفأ، زار ماكرون لبنان مرتين في 6 أغسطس ثم في الأول من سبتمبر، حين أعلن أنه حصل من القوى السياسية المحلية على تعهد بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين خلال 15 يومًا لكن التعهد لم يتحقق.

وكلف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 22 أكتوبر تشكيل حكومة جديدة لكن جهوده لم تثمر حتى الآن بسبب الانقسامات الداخلية.

ايمانويل ماكرون فرنسا لبنان تشكيل الحكومة اللبنانية

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