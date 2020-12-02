تعرف على وضع سائقي فرق فورمولا-1 لموسم 2021

برلين - (د ب أ):

أعلن فريق هاس المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الأربعاء، تعاقده مع ميك شوماخر، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن التعاقد مع السائق الروسي نيكيتا مازيبين، ليتنافس السائقان الشابان بسيارتي الفريق اعتبارا من الموسم المقبل، وفيما يلي قائمة السائقين في البطولة لعام 2021 وفقا لآخر التطورات حتى الآن:

مرسيدس

يبدأ سريان العقد الجديد لفالتيري بوتاس مع الفريق في 2021، ورغم انتهاء عقد بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون بعد الموسم الحالي، فمن المتوقع بشكل كبير أن يوقع عقدا جديدا طويل الأجل مع الفريق.

فيراري

نجح تشارلز لوكلير في إثبات نفسه ليصبح الخيار الأول أمام فريقه فيراري، ولديه عقد يستمر حتى 2024.

وسيكون كارلوس ساينث زميله في الموسم المقبل قادما من مكلارين، بعقد لمدة عامين، وسيحل مكان الألماني سيبستيان فيتيل الذي ينتهي مشواره مع الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد أن قضى معه ستة مواسم، وسينضم إلى فريق استون مارتين اعتبارا من 2021.

ريد بول

يستمر عقد ماكس فيرستابن مع الفريق حتى عام 2023، لكن وضع السائق الآخر للفريق أليكس ألبون، لم يحسم بعد.

وتحسن أداء ألبون في السباقات الأخيرة لكن مستقبله مع الفريق لم يحسم حتى الآن.

مكلارين

كان الفريق قد حسم بقاء الثنائي كارلوس ساينث ولاندو نوريس حتى نهاية الموسم الحالي وقد حصل ساينث على فرصة الانتقال إلى فيراري في 2021.

بينما سيستمر نوريس مع مكلارين في الموسم المقبل وسيكون بجانبه دانييل ريتشاردو الذي ينضم إلى الفريق بعقد طويل المدى قادما من رينو.

رينو

أعلن عودة سائقه السابق فيرناندو ألونسو اعتبارا من 2021 وذلك بعد عامين غاب خلالهما ألونسو عن فورمولا-1 وشارك في فئات أخرى من رياضة المحركات.

وسينضم ألونسو للمرة الثالثة إلى فريق رينو الذي توج معه بلقب بطولة العالم في عامي 2005 و2006. وسيحل ألونسو مكان دانييل ريتشاردو وسيتنافس إلى جانب استيبان أوكون الذي يستمر عقده بالفعل حتى عام 2021.

ألفا روميو

يجمع الثنائي كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفيناتزي بين الخبرة والشباب في الفريق، وقد تأكد استمرارهما في الموسم المقبل.

هاس

ينتظر رحيل الثنائي كيفن ماجنوسن ورومان جروجان بنهاية الموسم الجاري بعد أن قدما موسما مخيبا للأمال حيث حصد الفريق ثلاث نقاط فقط خلال 15 سباقا.

وقد أعلن الفريق بالفعل تعاقده مع السائقين الشابين مايك شوماخر والروسي نيكيتا مازيبين ليبدءا مشواريهما في فورمولا-1 اعتبارا من الموسم المقبل.

ريسينج بوينت

ينضم سيبستيان فيتيل إلى الفريق اعتبارا من موسم 2021 قادما من فيراري ليحل مكان سيرجيو بيريز الذي كان من المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2022، لكنه يتضمن بندا يتيح للفريق الاستغناء عنه.

وينتهي عقد لانس سترول مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، لكن من المؤكد استمراره مع الفريق في ظل حقيقة أن والده لورنس أحد الداعمين الرئيسيين للفريق، الذي يتحول اسمه إلى أستون مارتين.

ألفا توري

تأكد استمرار بيير جاسلي، بطل سباق فورمولا-1 الإيطالي، مع الفريق في 2021، ولا يزال الروسي دانييل كفيات يترقب وضعه.

ويليامز

يرتبط النجم الشاب جورج راسيل بعقد يستمر حتى 2021، وينطبق الحال نفسه على نيكولاس لاتيفي الذي جلب الدعم المالي الذي يحتاجه الفريق.

وانتقلت ملكية الفريق في منتصف هذا الموسم، وهو ما أثار الشائعات حول تغيير مرتقب، لكن الفريق تمسك بالسائقين.