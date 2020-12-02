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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 403 آلاف و311 حالة

08:11 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 403 آلاف و311 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 403 آلاف و311 حالة، وذلك عقب تسجيل 2829 حالة إصابة جديدة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8166 حالة، وذلك عقب تسجيل 75 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 345 ألفا و365 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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