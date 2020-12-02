أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2500 وفاة بكورونا

07:37 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2500 وفاة بكورونا

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء أكثر من 2500 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وهذه هي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل.

كما سجلت البلاد أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، بحسب المصدر نفسه.

الولايات المتحدة فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز حالات وفاة

الخبر التالى:

إصابات فيروس كورونا في الهند تقترب من الـ9 ملايين ونصف المليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا