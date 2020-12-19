بولسناروا للبرازيليين: إذا حوّلكم لقاح "فايزر" لتماسيح.. فهذه مشكلتكم!

وكالات:

شن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو هجوماً كاسحاً على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، دون أن يتردد في التأكيد على أن لقاح "فايزر- بيونتيك" يمكن أن يجعل امرأة تُنبت لحية، وأن يحول شخصًا إلى تمساح.

وقال بولسونارو خلال كلمة ألقاها في بورتو سيغورو في شمال شرقي البرازيل: "في العقد مع (فايزر)، يقولون بوضوح تام: لسنا مسؤولين عن أي آثار جانبية. إذا تحولت إلى تمساح، فهذه مشكلتك!".

وجرى اتبار لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية، في البرازيل لأسابيع، فيما بدأت بريطانيا والولايات المتحدة باستخدامه.

وقال الرئيس اليميني المتطرف بلهجة مستفزة: "إذا صار شخص سوبرمان أو نبتت لامرأة لحية، أو بدأ رجل يتحدث بصوت نسائي؛ فلا علاقة لهم بذلك"، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

ورغم ممانعة الرئيس، قررت المحكمة العليا في البرازيل يوم الخميس جعل التطعيم ضد كوفيد – 19 إجباريًا، لكن من دون أن يكون قسريًا في ثاني أكثر دول العالم تضررًا بعد الولايات المتحدة، مع نحو 185 ألف وفاة.

الأمر الذي يعني أن السلطات لن تكون قادرة على استخدام القوة لإجبار شخص على أخذ اللقاح، لكن سيخول إليها فرض غرامة عليه أو منعه من الذهاب إلى أماكن عامة معينة.

وأكد جايير بولسونارو في بورتو سيغورو على أن اللقاح بمجرد اعتماده من قبل وكالة "إنفيسا" الصحية، سيكون متاحاً لكل من يريده.

وتابع:"لكنني لن أتلقى اللقاح... البعض يقولون إنني أعطي مثالًا سيئًا. ولكن على السذج والمعتوهين الذين يقولون ذلك أجيب أنني أصبتُ بالفعل بالفيروس، ولدي أجسام مضادة، فلماذا آخذ اللقاح؟".

كان بولسونارو أُصيب بكوفيد 19 في يوليو وتعافى بعد 20 يومًت من دون أن تظهر عليه أعراض شديدة.

وتواجه الدولة المترامية الأطراف والبالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، موجة ثانية قوية من الوباء؛ إذ سجلت الأربعاء أكثر من 70 ألف إصابة خلال 24 ساعة، فيما تجاوزت الخميس ألف وفاة في يوم واحد، لأول مرة منذ 30 سبتمبر.