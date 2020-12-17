فرنسا: أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقفز إلى 4ر2 مليون حالة
باريس - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحية الفرنسية 18 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفادت إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم الخميس، بأن إجمالي الإصابات بفرنسا بلغت 2.42 مليون حالة؛ لتصبح خامس أكثر دول العالم إصابة بالفيروس.
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