جونسون: هناك فرصة للتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ)

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن هناك "فرصة كبيرة" للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم العلاقات التجارية بين الجانبين قبل الموعد النهائي المقرر يوم 31 ديسمبر الحالي.

جاء ذلك خلال جلسة جونسون الأسبوعية مع أعضاء البرلمان البريطاني، حيث قال: "هناك فرصة وأمل في أن يدرك أصدقاؤنا وشركاؤنا على الجانب الآخر من القنال المنطق، ونتوصل إلى اتفاق، كل ما يحتاجه الأمر، هو أن يدركوا أن بريطانيا لها حق طبيعي مثل أي دولة أخرى تريد أن تكون قادرة على السيطرة على قوانينها ومناطق صيدها".

وأضاف جونسون "مهما حدث في الأيام القليلة المقبلة، أعلم أن هذا البلد سوف يزدهر بقوة وفقًا للشروط التي نتفق عليها مع أصدقائنا سواء كانوا أوروبيين، أو أستراليين أو كنديين، يمكننا المضي قدمًا بقلب قوي وثقة عاليةٍ نحو عام 2021، مدركين أن هناك فرصًا كبيرة لاسكتلندا وبقية المملكة المتحدة".