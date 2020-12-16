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سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

01:42 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
سقوط مروحية قبالة ميناء بوهارون في تيبازة بالجزائر

سقوط مروحية ارشيفية

وكالات:

أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الأربعاء بسقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وبحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فإن حادثة السقوط وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وهي تهوي مباشرة نحو قاع البحر.

ووقعت الحادثة على بعد حوالي ميل بحري، بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت.

وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث فيما لم ترد أية معلومات إن كان الحادث خلف ضحايا.

سقوط مروحية الجزائر تيبازة ميناء الصيد ببوهارون

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