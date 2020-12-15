أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

البحرين ترحب بقرار واشنطن بتصنيف "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية

08:49 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
البحرين ترحب بقرار واشنطن بتصنيف "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية

وزارة الخارجية البحرينية

البحرين - (أ ش أ)

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف جماعة "سرايا المختار" المدعومة من الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن البحرين ودول العالم.

واعتبرت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن القرار خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.

وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة، مؤكدة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق من اليوم، إدراج جماعة "سرايا المختار" المدعومة من إيران ضمن التصنيف الخاص بالإرهاب الدولي باعتبارها تشكل خطورة لإمكانية تنفيذ عمليات إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية البحرينية الولايات المتحدة الأمريكية جماعة سرايا المختار الحرس الثوري الإيراني

الخبر التالى:

ميركل: اتفاق بريكست ليس أكيدًا ولا مستبعدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس والمعاهد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا