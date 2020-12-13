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الرئيس الجزائري في أول ظهور بعد إصابته بكورونا: في طريقي للتعافي

05:55 م الأحد 13 ديسمبر 2020
الرئيس الجزائري في أول ظهور بعد إصابته بكورونا: في طريقي للتعافي

عبد المجيد تبون

وكالات:

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، في تسجيل على حسابه في تويتر إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف تبون، حسبما نقلت عنه شبكة روسيا اليوم، "موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة".

وتابع "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة".

وقال تبون إنه "اليوم بفضل الأطباء الجزائريين بالمستشفى العسكري والأطباء الألمان، بدأ بطريق التعافي الذي يمكن أن يأخذ قرابة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إضافية، حتى يتمكن من استجماع قواه الجسدية كاملة".

وأضاف: "بعدي عن الوطن ليس نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا، إن لم نقل ساعة بساعة، كل ما يجري في البلاد وعند الضرورة أعطي تعليماتي".

وأكد الرئيس الجزائري أنه طلب تكليف سلطة الانتخابات باستكمال صياغة قانون الانتخابات في أقرب وقت.

ولفت تبون إلى كورونا في تراجع في الجزائر.

وفي سياق آخر، شدد تبون على أن الجزائر أقوى مما يظنه البعض وقال:"كنا نتوقع ما يجري في المنطقة".

عبد المجيد تبون الجزائر فيروس كورونا

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