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الصين تحيى ذكرى ضحايا مجزرة نانجينغ بالحرب العالمية الثانية

10:37 ص الأحد 13 ديسمبر 2020
الصين تحيى ذكرى ضحايا مجزرة نانجينغ بالحرب العالمية الثانية

الصين

بكين- أ ش أ:

أحيت الصين، الأحد، ذكرى ضحايا مجزرة "نانجينغ" التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية وراح ضحيتها 300 ألف شخص، حيث وقف أهالي مدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين دقيقة صمت، بينما دوت صافرات الإنذار في أرجاء المدينة.

وشارك آلاف الأشخاص في الحدث وهم يرتدون ملابس داكنة ويحملون زهورا بيضاء تعبيرا عن تعازيهم، وكان بينهم ناجون من المجزرة، فيما دوت صافرات الإنذار في تمام الساعة 10:01 صباحا بتوقيت بكين، وتوقفت السيارات في جميع أنحاء المدينة وأطلق سائقوها الأبواق، كما وقف المشاة دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

وقرأ أكثر من 80 شابا إعلان السلام، وقرع ممثلون عن المواطنين أجراس السلام، بينما أُطلق الحمام الأبيض (رمز السلام) أعلى ساحة النصب التذكاري لضحايا مجزرة نانجينغ.

في عام 2014، حدّدت أعلى هيئة تشريعية في الصين، 13 ديسمبر، يوما وطنيا لتخليد ذكرى ضحايا مجزرة نانجينغ التي وقعت في 13 ديسمبر من العام 1937، بعد أن استولت القوات العسكرية اليابانية على مدينة نانجينغ، حيث قتل حوالي 300 ألف مدني صيني وجندي على مدار 6 أسابيع.

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الصين مجزرة نانجينغ الحرب العالمية الثانية

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