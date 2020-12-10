كورونا في السودان: تأجيل فتح المدارس بالخرطوم ثلاثة أسابيع
الخرطوم- (أ ش أ):
قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، تأجيل فتح المدارس بولاية الخرطوم لمدة ثلاثة اسابيع، بسبب تفشي وباء كورونا، حسب احصائيات وزارة الصحة.
وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم السودانية تماضر الطريفي - عقب اجتماع اللجنة العليا، برئاسة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني - إنه فيما يخص الولايات الأخري، فإن فتح المدارس تقرره حكومات الولايات، بعد التشاور مع وزارتي التربية والتعليم، والصحة، استنادا على الاشتراطات الصحية لضمان سلامة التلاميذ والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية.
من جانبها، قالت انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان، إنها قدمت تقريرا حول وضع الجامعات السودانية في ضوء جائحة كورونا، فيما يخص الدراسة والامتحانات والاغلاق.
وأوضحت أن وزارة التعليم العالي اهتمت بالتعليم الالكتروني لمواجهة الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا، فضلا عن اهتمام الوزراة بالبحث العلمي الخاص بالتصدي لوباء كورونا، والذي قامت به الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية، والذي تمخض عن نتائج ايجابية وملموسة فيما يخص الجائحة، مؤكدة التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق الاشتراطات الصحية بالجامعات.
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