المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى مليون و205 آلاف و229 حالة

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و205 آلاف و229 حالة، وذلك عقب تسجيل 11 ألفا و974 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 111 ألف و655 حالة، وذلك عقب تسجيل 781 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.