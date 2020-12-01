برج إيفل يفتح أبوابه مجددًا أمام السائحين في 16 ديسمبر
باريس - (د ب أ)
يفتح برج إيفل أبوابه أمام السائحين يوم 16 ديسمبر، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد حساب البرج السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس على موقع تويتر اليوم الثلاثاء.
وجاء في التغريدة، التي كانت مصحوبة بصورة للعلم الفرنسي: "أتطلع إلى رؤيتكم بين الساعة 10:30 صباحًا و06:30 مساء يوم 16 ديسمبر".
وأغلق البرج أمام الزوار في نهاية أكتوبر بعد أن شددت فرنسا قيودها على حرية الحركة في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس الذي أصاب فرنسا بشدة من بين الدول الأوروبية.
ومع ذلك، كما يتضح من التغريدة، ستظل الزيارات الليلية ممنوعة.
كما أغلق البرج وأعيد افتتاحه مرة واحدة هذا العام، خلال الموجة الأولى من عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا في الربيع. في ذلك الوقت، تم إغلاقه لعدة أشهر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
115541
عدد المصابين
-
102596
عدد المتعافين
-
6636
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
63032854
عدد المصابين
-
43519933
عدد المتعافين
-
1464577
عدد الوفيات
إعلان