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المكسيك: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 95 ألفا و27 حالة

07:29 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
المكسيك: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 95 ألفا و27 حالة

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 95 ألفا و27 حالة.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بدء تفشي الوباء بلغت 967 ألفا و825 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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