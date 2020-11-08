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جورج بوش يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات

09:34 م الأحد 08 نوفمبر 2020
جورج بوش يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات

جورج بوش الأب

واشنطن - (د ب أ)

قدم الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش، تهنئة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس، في اعتراف مهم بفوز بايدن في الانتخابات من قاعدة الجمهوريين .

وقال بوش، الرئيس الثالث والأربعون، في بيان "تحدثت للتو مع الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، جو بايدن. قدمت تهانئي الحارة وشكرته على الرسالة الوطنية التي وجهها الليلة الماضية."

وقال بوش: "قدمت له نفس الشيء الذي قدمته للرئيسين ترامب وأوباما: صلواتى من أجل نجاحه، وتعهدي بالمساعدة بأي طريقة ممكنة" ، مضيفًا أن "كل الأمريكيين" يجب أن ينضموا إليه.

كما هنأ بوش ترامب على حشد أكثر من 70 مليون أمريكي إلى جانبه وقال إن الرئيس لديه "الحق" في متابعة الطعون القانونية وإعادة فرز الأصوات.

وأضاف بوش: "يمكن للشعب الأمريكي أن يثق في أن هذه الانتخابات كانت نزيهة في الأساس، وأنه سيتم التمسك بنزاهتها، ونتائجها واضحة"

جورج بوش واشنطن كامالا هاريس الانتخابات الأمريكية أمريكا جو بايدن

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