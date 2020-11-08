تزايد حالات إنفلونزا الطيور في شمال وشرق ألمانيا

برلين - (د ب أ)

تزايدت حالات إنفلونزا الطيور في شمال وشرق ألمانيا ولاسيما بين الطيور البرية حتى الآن.

وقال متحدث باسم دائرة فوربومرن-روجن، إن عدد الحالات المؤكدة في جزيرة روجن وحدها وصل إلى 25 حالة على الأقل اليوم الأحد، وقد ثبت ظهور حالات لانفلونزا الطيور في أربع دوائر في ولاية شلزفيج-هولشتاين.

وذكرت وزارة الزراعة في شلزفيج-هولشتاين أنه تم تسجيل 30 حالة أخرى بين الطيور البرية أمس فقط ليصل إجمالي هذه الحالات إلى 75 حالة.

وقد تم العثور على الفيروس في طيور منها الأوز البري والبط البري والكروان والنورس.

وقد أحصى المكتب المحلي في ولاية شلزفيج-هولشتاين لحماية السواحل والمنتزه الوطني وحماية البحار، أكثر من 2700 طائر بري نافق في الخريف الحالي، مشيرا إلى أن العدد تضاعف تقريبا في غضون يومين، غير أنه لا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كانت جميع هذه الطيور قد نفقت بسبب انفلونزا الطيور.

وأمرت السلطات في بعض المناطق المتأثرة بإغلاق المزارع في مناطق معينة، لكن لم يصدر أمر بهذا الشكل على مستوى الولاية برمتها.

وكان قد تم الإعلان عن أول حالة إصابة في مزرعة يوم الخميس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن جائحة انفلونزا الطيور في الفترة بين نوفمبر 2016 حتى ربيع 2017، كانت هي أسوأ جائحة من هذا النوع تقع في ألمانيا منذ عقود، حيث تعين قتل أكثر من 900 ألف طائر على مستوى ألمانيا.

يذكر أن انفلونزا الطيور هي مرض معد ولاسيما بين الطيور المائية، وهو مرض ينتشر عبر مسافات طويلة عن طريق الطيور المهاجرة.