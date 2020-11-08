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الهند تسجل 50 ألفا و356 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقفز إلى 4ر8 مليون حالة

07:51 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
الهند تسجل 50 ألفا و356 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقفز إلى 4ر8 مليون حالة

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 50 ألفا و356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و577 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي.في.) الهندية اليوم مالأحد - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 8 ملايين و462 ألفا و80 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 125 ألفا و562 حالة.
وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة اجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

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