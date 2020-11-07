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اعتقال رجل على صلة بإطلاق نار على كاهن في ليون الفرنسية

06:13 م السبت 07 نوفمبر 2020
اعتقال رجل على صلة بإطلاق نار على كاهن في ليون الفرنسية

الشرطة الفرنسية

ليون - (د ب أ)

اعتقلت السلطات الفرنسية، رجلاً يشتبه في أنه أطلق النار على كاهن بمدينة ليون الفرنسية الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ممثلين للادعاء أن الرجل 40 عامًا اعترف، وتردد أنه جرى اعتقاله أمس الجمعة.

وبحسب صحيفة لو باريزيان فإن الدافع له علاقة بالانتقام من "الخيانة الزوجية".

والسبت الماضي، تم إطلاق أعيرة نارية على كاهن 52 عاما، بينما كان يغلق كنيسة في ليون. وأصيب الكاهن بجروح خطيرة.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من وقوع هجوم إرهابي في مدينة نيس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مما أثار القلق من أن يكون لحادث ليون دوافع إرهابية أيضا.

الشرطة الفرنسية اعتقال إطلاق نار الخيانة الزوجية هجوم إرهابي

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