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استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية المشرفة على مخزون الأسلحة النووية

09:58 ص السبت 07 نوفمبر 2020
استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية المشرفة على مخزون الأسلحة النووية

رئيسة الوكالة الأمريكية

وكالات:

أعلنت الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، استقالة رئيسة الإدارة المشرفة على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية، من منصبها دون إبداء الأسباب.

وقالت الإدارة في بيان، أمس الجمعة، إن وليام بوكليس يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن الوطني بالإنابة، بحسب "رويترز".

وأثار هذا الإجراء انتقادات من السناتور جيمس إينهوف، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة الذي أشاد بجوردون هاجرتي وانتقد بشدة وزير الطاقة دان برويليت.

وقال إينهوف في بيان: "طلب وزير الطاقة بشكل فعلي استقالتها خلال هذا الوقت من الغموض يثبت أنه لا يعرف ما يفعله في شؤون الأمن القومي ويظهر عدم احترام تام لطبيعة شبه مستقلة للإدارة الوطنية للأمن النووي".

وفي وقت سابق قالت مجلة "ديفينس نيوز" وهي أول من تحدث عن استقالة جوردون هاجرتي، إنها اختلفت مع بروليت بشأن ميزانية إدارتها.

وجوردون هاجرتي هي أول امرأة تتولى رئاسة الإدارة الوطنية للأمن النووي عندما تولت منصبها في أوائل عام 2018.

وتشرف الإدارة الوطنية للأمن النووي على تطوير وصيانة الأسلحة النووية، ولكن ليس أنظمة الإطلاق، التي تديرها وزارة الدفاع.

رئيسة الوكالة الأمريكية مخزون الأسلحة النووية الولايات المتحدة

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