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بعد تأخره في بنسلفانيا وجورجيا.. ترامب يوجه بيانًا للشعب الأمريكي

08:59 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
بعد تأخره في بنسلفانيا وجورجيا.. ترامب يوجه بيانًا للشعب الأمريكي

دونالد ترامب

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "لن يتوقف عن المحاربة من أجل الشعب الأمريكي".

وقال في بيان موجه للشعب الأمريكي، نقلته فضائية العربية، إن الشعب الأمريكي يستحق شفافية كاملة في فرز جميع الأصوات.

‏وتابع "سنتخذ كل الإجراءات القانونية لاحتساب الأصوات الشرعية لضمان ثقة الأمريكيين في حكومتهم".

‏وشكك ترامب في نتائج الانتخابات وطالب في أكثر من مناسبة بوقف فرز وعد الأصوات التي وصلت بعد يوم الانتخابات.

ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في عدد الأصوات بالمجمع الانتخابي.

وحصل بايدن حتى هذه اللحظة على 253 صوتًا مقابل 213 صوتًا لمنافسه ترامب، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن".

دونالد ترامب الشعب الأمريكي ولاية بنسلفانيا ولاية جورجيا

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