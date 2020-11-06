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كوريا الجنوبية تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

08:17 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

سول - (أ ش أ):

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأكدت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية، أنه من ضمن الحالات المرصودة 117 حالة إصابة محلية، ما رفع حصيلة الإصابات إلى 27195 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويمثل الرقم ارتفاعًا طفيفًا عن 125 إصابة، تم رصدها أمس الخميس و118 إصابة تم اكتشافها أمس أول الأربعاء.

يذكر أن عدد الإصابات المحلية الجديدة سجل أعلى مستوى له في كوريا الجنوبية في 23 أكتوبر عندما سجل 138 حالة.

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