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البرازيل تسجل 630 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

08:18 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
البرازيل تسجل 630 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 630 حالة وفاة و22294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل إلى 161736، والإصابات إلى 5612319.

يشار إلى أن البرازيل تعد ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا البرازيل وزارة الصحة البرازيلية

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