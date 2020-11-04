أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

رئيس وزراء بولندا: البلاد على بعد خطوة واحدة من الإغلاق الكامل

06:03 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
رئيس وزراء بولندا: البلاد على بعد خطوة واحدة من الإغلاق الكامل

رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي

وارسو - (د ب أ)

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن بولندا ستطبق المزيد من القيود الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا اعتبارا من يوم السبت، وهي على بعد خطوة واحدة فقط من تنفيذ إغلاق كامل على مستوى البلاد.
وتتضمن الإجراءات انضمام الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9 أعوام إلى زملائهم الأكبر سنا في المدارس الابتدائية وطلاب المدارس الثانوية، وسيحضرون الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

وتتضمن أيضا إغلاق المتاجر في مراكز التسوق، باستثناء محلات البقالة والصيدليات والمتاجر التي تقدم خدمات، مع فتح ابواب الفنادق فقط أمام أولئك الذين يسافرون لأغراض العمل. وسيتم إغلاق المسارح ودور السينما والمعارض الفنية.
ويستمر العمل بالقيود المذكورة أعلاه على الأقل حتى 29 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
وقال مورافيسكى إنه إذا لم تنجح الإجراءات وازداد انتشار الوباء، فإن "الخطوة التالية ... هي حجر صحي في كل أنحاء البلاد وإغلاق كامل".

ماتيوس مورافيسكي بولندا فيروس كورونا

الخبر التالى:

حملة بايدن: كلمة مرتقبة لمرشحنا الليلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الإصابات والوفيات بهذا المعدل.. الصحة تكشف نموذج تنبؤ كورونا حال عدم الالتزام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا