أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

الهند تسجل 46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا و514 وفاة

07:25 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الهند تسجل 46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا و514 وفاة

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 46 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و313 ألفا و877 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 514 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 123 ألفا و611 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 533 ألفا و787 شخصا، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و656 ألفا و478 شخصا.

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

السيناتور الجمهوري توم تيليس يعلن فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا